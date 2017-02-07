欧股收挫 汽车股和银行股领跌

路透伦敦2月6日 - 欧洲股市周一收低，受避险情绪主导，汽车股领跌，且对意大利银行业的忧虑拖累银行股下挫。

STOXX 600指数收低0.6%。

“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。

避险交易令贵金属类股得益，因投资人买入防御性股和黄金，现货金价被推高至11月来最高水准。

金矿商Randgold (RRS.L)大涨4.4%，在STOXX指数成份股中领跑，此前该公司公布第四季盈利跳升76%，并将增加派息。

意大利银行股再度成为欧洲市场主要下跌的股票，裕信银行(CRDI.MI)130亿欧元售股计划令投资人重又担心银行业问题，并拖累意大利FTSE MIB指数.FTMIB大跌2.2%。

裕信银行重挫6.9%，其他意大利银行Banco BPM (BAMI.MI), BPER (EMII.MI)和UBI (UBI.MI)跌幅介乎5.5-5.9%。

欧洲银行股全线下挫，银行股指数.SX7P跌1.2%，法国农业信贷(CAGR.PA)和法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)领跌法股CAC 40指数成份股。

汽车股指数.SXAP下挫1.4%，为跌幅最大的板块，美银美林建议投资人减持汽车股，看好银行股。

英股富时100指数.FTSE收低0.22%，德股DAX指数.GDAXI大跌1.22%，法股CAC-40指数.FCHI下挫0.98%。(完)