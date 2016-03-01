欧股收在一个月高位 因欧元走软提振汽车股

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透米兰/伦敦3月1日 - 欧洲股市周二大涨，交易所营运商伦敦股票交易所(LSE)(LSE.L)创新高，因市场臆测可能会有竞购，欧元持续走软则提振汽车股。
LSE升7.2%，此前美国同业洲际交易所(ICE)(ICE.N)表示，正考虑报价收购LSE，这可能影响德意志交易所(DB1Gn.DE)同LSE的可能合并计划。
“由于目前ICE也有兴趣，看来....达成交易的可能性增加了。”Charles Hanover Investments合伙人Dafydd Davies称。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨1.5%，报1,332.95点，为2月1日以来的最高水准。
在美国公布强于预期的制造业数据，拖累欧元兑美元跌至一个月新低后，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数扩大跌势。
欧元下滑提振汽车股，STOXX Europe 600汽车股指数.SXAP升3.1%，为表现最好的板块。
大型矿商兼商品贸易商嘉能可(GLEN.L) 周二公布认列58亿美元损失，主要是大宗商品价格大跌后的减值，而嘉能可2015年核心获利亦大幅衰退32%。该股下挫2%，表现不及整体矿业股。
英股富时100指数.FTSE收高0.92%，至6,152.88点，法股CAC指数.FCHI上涨1.22%，至4,406.84点，德国DAX指数.GDAXI劲扬2.34%，至9,717.16点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。