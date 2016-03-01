欧股收在一个月高位 因欧元走软提振汽车股

路透米兰/伦敦3月1日 - 欧洲股市周二大涨，交易所营运商伦敦股票交易所(LSE)(LSE.L)创新高，因市场臆测可能会有竞购，欧元持续走软则提振汽车股。

LSE升7.2%，此前美国同业洲际交易所(ICE)(ICE.N)表示，正考虑报价收购LSE，这可能影响德意志交易所(DB1Gn.DE)同LSE的可能合并计划。

“由于目前ICE也有兴趣，看来....达成交易的可能性增加了。”Charles Hanover Investments合伙人Dafydd Davies称。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨1.5%，报1,332.95点，为2月1日以来的最高水准。

在美国公布强于预期的制造业数据，拖累欧元兑美元跌至一个月新低后，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数扩大跌势。

欧元下滑提振汽车股，STOXX Europe 600汽车股指数.SXAP升3.1%，为表现最好的板块。

大型矿商兼商品贸易商嘉能可(GLEN.L) 周二公布认列58亿美元损失，主要是大宗商品价格大跌后的减值，而嘉能可2015年核心获利亦大幅衰退32%。该股下挫2%，表现不及整体矿业股。

英股富时100指数.FTSE收高0.92%，至6,152.88点，法股CAC指数.FCHI上涨1.22%，至4,406.84点，德国DAX指数.GDAXI劲扬2.34%，至9,717.16点。(完)