欧股收低 受汽车股下跌拖累

路透伦敦/米兰4月22日 - 欧洲股市周五下跌，因汽车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)业绩令人失望，且表示，将对美国排放认证过程展开内部调查。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.4%，延续上日微幅下跌的势态，但本周连续第二周上涨。

汽车股表现最差。欧洲汽车指数.SXAP下挫2.2%，受累于戴姆勒大跌5.1%，此前该公司公布第一季营业利润骤降9%。

戴姆勒还表示，美国司法部要求该公司调查其在美国的排放认证过程，包括旗下奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士)品牌。

PSA标致雪铁龙下(PEUP.PA)跌1.7%，反欺诈调查员周四对该公司进行突击检查，这是针对汽车污染物调查的一部份。

BNP Paribas Fortis高级分析师Patrick Casselman表示，“汽车股今日下跌的主要原因是对戴姆勒、PSA标致雪铁龙和三菱汽车重新进行汽车排放调查。所以，可能正如市场所担忧的那样，排放问题似乎不仅局限于大众一家。”

大众汽车(VOWG_p.DE)下挫1.3%，脱离日内低位，此前公司公布2015年运营亏损41亿欧元(46亿美元)，因该公司将为柴油车排放测试造假丑闻支付162亿欧元。

英股富时100指数.FTSE收低1.11%，至6,310.44点，法股CAC指数.FCHI跌0.29%，收报4,569.66点，德国DAX指数.GDAXI下滑0.6%，收报10,373.49点。(完)