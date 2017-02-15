欧股基本持稳 并购希望推高汽车股

路透米兰2月14日 - 欧洲股市周二持稳，因汽车和银行股走高，抵消了消费者类股和制药股下跌带来的拖累。PSA(标致雪铁龙)集团洽购通用汽车欧洲业务的消息带动汽车股攀升。

泛欧STOXX 600指数收盘持平于370.2点，守在昨日触及的13个月高位附近，该指数周一连涨第五日。

法国汽车制造商标致雪铁龙(PEUP.PA)大涨4.3%，至18个月高位，此前公司称，在洽购通用汽车的欧洲品牌Opel和Vauxhall，此举可能导致全球汽车业重新洗牌。

菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)上涨4.1%，Faurecia(EPED.PA)升0.7%，汽车类股.SXAP涨1.1%，为欧洲股市今日升幅最大的类股。

银行股.SX7P也走高，上涨1%，至一周高位，得益于美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦对于升息时机发表了鹰派讲话。

瑞士信贷(CSGN.S)升2.3%，因投资者对该行好于预期的资本比率表示欢迎，也给银行股提供了支撑。

必需消费品和医疗保健类股给泛欧指数带来的拖累最大。瑞士食品公司雀巢(NESN.S)和制药公司罗氏走低拖累瑞士蓝筹股指数SMI.SSMI下跌0.4%。

英国工程公司罗尔斯-罗伊斯下跌4%，此前公司宣布，年度亏损46亿英镑，因为和解贿赂指控支付的罚款，和外汇对冲录得的损失。

英股富时100指数.FTSE收跌0.14%，德股DAX指数.GDAXI微降0.02%，法股CAC-40指数.FCHI收涨0.16%。(完)