欧股下跌但本周微升 因遭抛售后获得底部支撑

路透米兰7月7日 - 欧洲股市周五下跌，但本周微升，市场因收紧货币政策预期遭到抛售后得到底部支撑。

泛欧STOXX 600指数下跌0.2%，但仍持于昨日触及的11周低位之上，昨日欧洲央行会议记录显示，欧元区利率决策者为放弃公债购买承诺打开了大门。

欧洲公债收益率全线上涨，导致周四地区指标股指一度下跌逾1%，公用事业等对利率敏感类股领跌。

“德债收益率升穿了一个重要阻力位，趋势是下行，但资产应该在短期超卖中寻找到一些支撑，”Anthilia Capital基金经理Giuseppe Sersale称。

泛欧指数在连续四周下跌后本周微升。上周，该指数下跌逾2%，因投资者对欧洲央行总裁德拉吉暗示央行将开始收紧货币政策感到紧张不安。

美银美林称，本周是15周来资金第一次从欧元区股市流出，这可能是对欧洲股市的热衷有所减弱的迹象。

美银美林策略师还预计，全球股市在今年秋季将大跌。

油气股下挫1.3%，该类股是今年迄今表现最差的类股。

全球第二大零售商家乐福(CARR.PA)在STOXX成份股中跌幅最大，重挫5%，因对利润率的担心盖过了销售增长超过预期的影响。

对利率敏感的公用事业类股.SX6P升0.6%。

英股富时100指数.FTSE收高0.19%。德股DAX指数.GDAXI收升0.06%。法股CAC指数.FCHI微跌0.14%。(完)