欧股受银行和建筑股提振攀升至15个月高位 特朗普行情重燃

路透米兰3月1日 - 欧洲股市周三攀升至15个月高位，银行和建筑股领涨，因对美国将出台大规模经济刺激计划的乐观情绪重燃。

美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。

银行股.SX7P攀升3%，为欧洲股市涨幅最大的板块。银行股得益于利率攀升，是特朗普去年当选后全球股市大涨行情的最大受益者之一。

泛欧STOXX 600指数上扬1.5%，触及2015年12月以来最高，并创下去年11月美国大选以来的最大单日涨幅。英国富时100指数.FTSE刷新收盘纪录，上扬1.64%。

“市场被亢奋情绪所主导。今天的上涨动能均来自总统特朗普昨晚的国会演说，”ETX Capital的高级市场分析师Neil Wilson表示。

数据也是推升欧洲股市的因素之一。今日公布的PMI数据显示，欧元区制造业活动扩张步伐为近六年来最快。另外，法国大选选情的发展也助力涨势。

法国CAC指数.FCHI盘中触及15个月高位，德国DAX指数急升至22个月峰值，两大指数分别上涨2.1%和1.97%。尽管市场充斥着乐观情绪，但部分基金经理对此轮升势能持续多久存疑。

“我们看好2017年的股市，但我们认为，短期内升势有些过度，”芬兰私人银行Evli的基金经理在一份周度报告中称，他们将股市敞口削减至中性。不过，他们表示，将伺机逢低买入。

爱尔兰建材公司CRH (CRH.I)劲扬4.5%，之前该公司公布获利强劲增长。该公司是美国最大高速公路用沥青供应商，第三大预拌混凝土和建筑砂石供应商，将因美国中期内增加基建支出而受益。

该股带动欧洲股市建筑分项指数.SXOP攀升2.1%，触及2007年8月以来最高。

国防股仍然需求强劲，因特朗普在本周表示，将‘历史性地’增加军费支出，美国预算官员表示，增幅将达540亿美元。

欧洲国防股指数.SXPARO盘中攀升至19个月高位。

欧洲矿业股指数.SXPP急升2.9%，因铜价上涨。(完)