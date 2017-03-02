欧股受银行和建筑股提振攀升至15个月高位 特朗普行情重燃

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透米兰3月1日 - 欧洲股市周三攀升至15个月高位，银行和建筑股领涨，因对美国将出台大规模经济刺激计划的乐观情绪重燃。
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
银行股.SX7P攀升3%，为欧洲股市涨幅最大的板块。银行股得益于利率攀升，是特朗普去年当选后全球股市大涨行情的最大受益者之一。
泛欧STOXX 600指数上扬1.5%，触及2015年12月以来最高，并创下去年11月美国大选以来的最大单日涨幅。英国富时100指数.FTSE刷新收盘纪录，上扬1.64%。
“市场被亢奋情绪所主导。今天的上涨动能均来自总统特朗普昨晚的国会演说，”ETX Capital的高级市场分析师Neil Wilson表示。
数据也是推升欧洲股市的因素之一。今日公布的PMI数据显示，欧元区制造业活动扩张步伐为近六年来最快。另外，法国大选选情的发展也助力涨势。
法国CAC指数.FCHI盘中触及15个月高位，德国DAX指数急升至22个月峰值，两大指数分别上涨2.1%和1.97%。尽管市场充斥着乐观情绪，但部分基金经理对此轮升势能持续多久存疑。
“我们看好2017年的股市，但我们认为，短期内升势有些过度，”芬兰私人银行Evli的基金经理在一份周度报告中称，他们将股市敞口削减至中性。不过，他们表示，将伺机逢低买入。
爱尔兰建材公司CRH (CRH.I)劲扬4.5%，之前该公司公布获利强劲增长。该公司是美国最大高速公路用沥青供应商，第三大预拌混凝土和建筑砂石供应商，将因美国中期内增加基建支出而受益。
该股带动欧洲股市建筑分项指数.SXOP攀升2.1%，触及2007年8月以来最高。
国防股仍然需求强劲，因特朗普在本周表示，将‘历史性地’增加军费支出，美国预算官员表示，增幅将达540亿美元。
欧洲国防股指数.SXPARO盘中攀升至19个月高位。
欧洲矿业股指数.SXPP急升2.9%，因铜价上涨。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
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