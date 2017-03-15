欧股因银行和能源股走低而下跌 等待荷兰大选和美联储会议结果

路透伦敦3月14日 - 欧洲股市泛欧STOXX 600指数在四连升后周二下挫0.3%，受银行股.SX7P和能源股.SXEP下挫拖累，也受荷兰大选和美国利率决定的不确定性影响。

银行股中跌幅最大的是Bank of Ireland(BKIR.I)、意大利的Banco BPM (BAMI.MI)和BPER Banca(EMII.MI)，跌幅介乎2.6%和3.3%之间。

同时，苏格兰举行新独立公投的前景导致苏格兰皇家银行(RBS.L)和莱斯银行(LLOY.L)分别下跌2.5%和1%，分析师表示。

市场聚焦周三荷兰议会选举和美国联邦储备委员会(FED/美联储)利率决定。

“在几个可能引发波动的事件前，投资者可能会规避风险，”Charles Hanover Investments合伙人Dafydd Davies称。

对并购交易的臆测是股价走势的主要推动力，莱茵集团(RWEG.DE)为STOXX成份股中涨幅最大股，跳升6.5%，此前公司称，可能将对网络和可再生业务Innogy(IGY.DE)持股降至51%。

莱茵集团没有对彭博有关法国Engie考虑竞购Innogy的报导发表评论。莱茵集团预计2017年利润将上升。

Innogy股价上涨4.3%，缩减部分稍早涨幅，此前法国BFM TV报导，Engie无意进行竞购。

菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)最高升2.6%，此前大众汽车(VOWG_p.DE)首席执行长穆伦称，他不排除与前者进行并购磋商的可能性。菲亚特克莱斯勒涨幅缩减，收盘下跌0.3%。

德股DAX指数.GDAXI微跌0.01%。英国富时100指数.FTSE下挫0.13%，法股CAC-40指数.FCHI收跌0.51%。(完)