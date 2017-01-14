银行股提振欧股上涨 英股富时100指数创纪录新高

花旗续为全球最大外汇交易商 但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透伦敦1月13日 - 欧洲股市周五收高，受银行股上涨带动，英国富时100指数收于纪录新高，将纪录最长升势延长至14天。
但法国媒体公司Technicolor(TCH.PA)股价暴跌19.7%，该股在发布利润预警后录得纪录最差单日表现。
欧洲银行股指数.SX7P领涨，劲升2%，受助于美国大型银行强劲业绩，以及美国升息前景。
“美国联邦储备委员会(FED/美联储)上月已升息，预计2017年仍将升息，银行股再次受到投资者青睐，特别是在许多基金银行股仓位仍不够，”City of London Markets交易员Markus Huber称。
欧洲汽车类股.SXAP升0.8%，该指数脱离了稍早触及的高位，此前有报道称，法国检察院正在调查雷诺公司(RENA.PA)是否有排放欺诈行为，令雷诺股价下跌2.9%，部分抵消了菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)反弹带来的影响。
意大利汽车制造商菲亚特克莱斯勒收复了昨日暴跌16%的部分跌幅，此前美国环保局指控其尾气排放超标，拖累该国昨日暴跌。但公司首席执行长Sergio Marchionne周五告诉《共和国报》，美国环保局对菲亚特违背排放规定的指控，不会给公司的业务计划目标带来影响。
UBI Banca(UBI.MI)急升9.6%，在STOXX成份股中领涨，因汇丰上调该股目标价位，此前UBI Banca预计2020年净利润将达到12亿欧元，高于9亿欧元的当前业务计划。
英国富时100指数.FTSE升0.6%，至纪录新高，录得连续14日上涨。泛欧STOXX 600指数收升0.95%。
但贵金属矿商承压， 因金价在美元上涨拖累下从昨日触及的七周高位回落。Fresnillo(FRES.L)、Randgold Resources(RRS.L)分别下跌0.6和1.2%。
德国股市DAX指数.GDAXI收升0.94%，法国CAC指数.FCHI收高1.2%。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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