欧股小幅收高且周线上涨 银行股受升息传闻影响走势震荡

路透伦敦3月17日 - 欧洲股市周五走高，尽管汽车类股下滑，且银行类股由升转跌，触及15个月新高后回落，此前欧洲央行一位决策者的言论令可能升息的传闻再次活络。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周四对德国商报(Handelsblatt)表示，央行将在晚些时候决定，是否在结束购债计划之前升息。

诺沃特尼称，欧洲央行可能在提高对银行的主要贷款利率之前，先上调存款利率。目前该利率水平低于零。

交易员称，他的言论在早盘激发了银行股反弹，但该类股晚些时候转跌。不过，STOXX 600指数收高0.2%，本周升1.4%。

货币市场走势暗示，市场预计欧洲央行12月上调存款利率的可能性从一周前的60%升至80%左右。

欧元区银行股指数.SX7E最高升1.4%，后由升转跌，收盘下跌0.1%，受Erste Group Bank(ERST.VI)、荷兰银行(ABNd.AS)和德意志银行(DBKGn.DE)下跌拖累，它们的跌幅介乎1.5%和1.9%之间。

欧洲银行股指数.SX7P逆转升势下跌0.6%，受压于Nordea Bank (NDA.ST)派息后急挫6.3%。尽管银行股走势波动，但投资者对该类股前景保持乐观。银行的利润一直受到央行超宽松政策的挤压。

汽车股.SXAP也下跌，跌幅为0.5%。

跌幅最大的汽车股包括德国轿车制造商保时捷(PSHG_p.DE)、大众 (VOWG_p.DE)和宝马(BMWG.DE)，跌幅在0.9-1.9%之间。

英国石油服务公司Tullow Oil(TLW.L)急挫14.7%，为STOXX 600成份股中跌幅最大股，此前公司宣布配售6.07亿英镑股票，以减少债务。

德股DAX指数.GDAXI微升0.1%。英国富时100指数.FTSE小涨0.12%，法股CAC-40指数.FCHI收高0.32%。(完)