欧洲股市上涨 因银行股反弹和希腊股市跑赢

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月17日 - 近期遭受压力的银行股反弹提振欧洲股市周五上扬，希腊股市跑赢，但交易员称，下周迎来英国脱欧公投，市场将震荡。
亲欧盟的英国议员Jo Cox周四遇害，英国暂停公投拉票活动，也缓解了本周股市承受的一些卖压。
泛欧STOXX 600指数升1.4%，FTSEurofirst 300指数.FTEU3涨1.2%。
但两指数本周均下跌逾2%，周四跌至接近四个月低位，今年至今累积跌幅约为10%。
希腊ATG指数.ATG跑赢，跳涨5.4%，此前受债务困扰的希腊从欧洲当局获得最新资金援助。
“看见希腊股市反弹，此前欧洲当局向希腊拨发75亿欧元的贷款，”City of London Markets Limited交易员Markus Huber称。
英国退欧公投将在6月23日进行。近期民调显示退欧阵营支持率领先，但博彩公司预计英国留欧的机率上升。
“留欧阵营在民调中领先，但并不意味着他们在公投中取胜，我们不想预测哪方获胜，但我预计股市今日的反弹将在下周初消逝，”JNF Capital资深交易员Dominic Ryder称。
英国富时100指数.FTSE收高1.19%，收报6,021.09点。法股CAC 40指数.FCHI收涨0.98%，收报4,193.83点。德国DAX指数.GDAXI收高0.85%，收报9,631.36点。 (完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。