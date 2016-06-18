欧洲股市上涨 因银行股反弹和希腊股市跑赢

路透伦敦6月17日 - 近期遭受压力的银行股反弹提振欧洲股市周五上扬，希腊股市跑赢，但交易员称，下周迎来英国脱欧公投，市场将震荡。

亲欧盟的英国议员Jo Cox周四遇害，英国暂停公投拉票活动，也缓解了本周股市承受的一些卖压。

泛欧STOXX 600指数升1.4%，FTSEurofirst 300指数.FTEU3涨1.2%。

但两指数本周均下跌逾2%，周四跌至接近四个月低位，今年至今累积跌幅约为10%。

希腊ATG指数.ATG跑赢，跳涨5.4%，此前受债务困扰的希腊从欧洲当局获得最新资金援助。

“看见希腊股市反弹，此前欧洲当局向希腊拨发75亿欧元的贷款，”City of London Markets Limited交易员Markus Huber称。

英国退欧公投将在6月23日进行。近期民调显示退欧阵营支持率领先，但博彩公司预计英国留欧的机率上升。

“留欧阵营在民调中领先，但并不意味着他们在公投中取胜，我们不想预测哪方获胜，但我预计股市今日的反弹将在下周初消逝，”JNF Capital资深交易员Dominic Ryder称。

英国富时100指数.FTSE收高1.19%，收报6,021.09点。法股CAC 40指数.FCHI收涨0.98%，收报4,193.83点。德国DAX指数.GDAXI收高0.85%，收报9,631.36点。 (完)