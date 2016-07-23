欧洲股市下滑 西班牙银行Banco de Sabadell下跌但沃达丰上涨

路透伦敦7月22日 - 欧洲股市周五下滑，受压于西班牙银行Banco de Sabadell(SABE.MC)下跌，但沃达丰(VOD.L)在发布最新业绩后上涨。

泛欧STOXX 600指数下跌0.1%，FTSEurofirst 300指数.FTEU3收盘持平。

西班牙银行Banca de Sabadell(SABE.MC)急挫7.5%，此前发布年终利润预警。

英国移动运营商沃达丰(VOD.L)攀升4.6%，此前公司发布好于预期的业绩，芬兰的工业机械公司Metso Oyj MEOV.HE急升3.7%，因数家券商上调对该股的评级。

STOXX 600指数从6月英国决定脱欧后触及的低位上涨约10.5%， 但该指数年内迄今仍下跌7%。

Hantec Markets分析师Richard Perry称，欧洲股市在从6月低位反弹的升势开始出现停滞的迹象，因英国脱欧带来的不确定性，以及央行采取新的刺激经济举措的时机也存在不确定性。

“考虑到不确定性，卖盘重回股市，欧洲央行的观望态度对减轻不确定性程度无济于事，”Perry称。

英股富时100指数.FTSE收高0.46%，法股CAC 40指数.FCHI收高0.11%，德国DAX指数.GDAXI收挫0.09%。(完)