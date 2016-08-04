欧洲股市收盘持稳 银行股反弹

路透伦敦/米兰8月3日 - 欧洲股市周三收盘变动不大，因之前大跌的银行股反弹，且汽车生产商菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)大涨，扶助抵消了业绩不佳的个股下挫的影响。

泛欧STOXX 600指数收平，过去两日收低。该指数今年迄今仍跌8%。

今年以来表现最差的汽车股菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)大涨8.2%，为涨幅最大的泛欧STOXX 600指数成份股，此前有报导称该公司可能以逾30亿美元向三星(005930.KS)出售部件生产分支Magneti Marelli。

STOXX欧洲600银行股指数.SX7P上扬1.8%，领涨各板块，但今年迄今仍重挫约三成，因投资人担心银行坏账和资产负债表疲弱。

汇丰控股(HSBA.L)大涨4.5%，因该行计划回购高达25亿美元股票，以缓和该行公布净利下滑给投资人带来的困扰。

荷兰国际集团(INGA.AS)跳升8.2%，此前该行公布的第二季盈利胜预期，法国兴业银行公布净利上升后股价攀升3.2%。

英股富时100指数.FTSE收低0.17%，法股CAC 40指数.FCHI微跌0.16%。德股DAX指数.GDAXI收高0.26%。(完)