欧股小幅收高 受金融股升势提振

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦8月8日 - 欧洲股市周一收高，受大型银行股和其他金融股上涨支撑，荷兰PostNL在公布业绩后走强
泛欧STOXX 600指数微幅收高0.04%，英股富时100指数.FTSE收高0.23%。法股CAC 40指数.FCHI收升0.11%，德股DAX指数.GDAXI收涨0.63%。
欧洲STOXX 600银行指数.SX7P升1.4%，受助于巴克莱大涨3.6%，此前ExaneBNP Paribas将巴克莱投资评级由“中性”上调至“表现优于同业”。
保险股.SXIP也上涨，收高1.5%，基本资源股升1.7%，因矿业股受铜价和铁矿石价格上扬带动。
荷兰邮政服务公司PostNL(PTNL.AS)劲升8.2%，此前该公司确定全年财测。
根据汤森路透StarMine的数据，在迄今已经公布第二季业绩的STOXX 600指数成份股企业中有61%优于或符合分析师预估，但盈利均值按年下滑15%。
“对美国市场的信心较强，这一直在帮助欧洲市场，但对欧股我仍处于防守态势，伺机逢高出货。”Berkeley Futures联席董事Richard Griffiths表示。
“欧洲仍有许多宏观经济方面的不确定性。”(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。