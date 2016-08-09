欧股小幅收高 受金融股升势提振

路透伦敦8月8日 - 欧洲股市周一收高，受大型银行股和其他金融股上涨支撑，荷兰PostNL在公布业绩后走强

泛欧STOXX 600指数微幅收高0.04%，英股富时100指数.FTSE收高0.23%。法股CAC 40指数.FCHI收升0.11%，德股DAX指数.GDAXI收涨0.63%。

欧洲STOXX 600银行指数.SX7P升1.4%，受助于巴克莱大涨3.6%，此前ExaneBNP Paribas将巴克莱投资评级由“中性”上调至“表现优于同业”。

保险股.SXIP也上涨，收高1.5%，基本资源股升1.7%，因矿业股受铜价和铁矿石价格上扬带动。

荷兰邮政服务公司PostNL(PTNL.AS)劲升8.2%，此前该公司确定全年财测。

根据汤森路透StarMine的数据，在迄今已经公布第二季业绩的STOXX 600指数成份股企业中有61%优于或符合分析师预估，但盈利均值按年下滑15%。

“对美国市场的信心较强，这一直在帮助欧洲市场，但对欧股我仍处于防守态势，伺机逢高出货。”Berkeley Futures联席董事Richard Griffiths表示。

“欧洲仍有许多宏观经济方面的不确定性。”(完)