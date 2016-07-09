欧股大幅收高 意大利银行股反弹带动该国股市表现出众

路透米兰/伦敦7月8日 - 欧洲股市周五大涨，之前大跌的意大利银行股强劲反弹，带动该国股市表现出众。

欧洲股市尾盘也获得美国公布强于预期的就业数据提振。

泛欧STOXX 600指数大涨1.6%，但本周仍跌1.5%，因在英国6月23日公投决定退欧后，对政经影响的担忧持续。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.5%。

“对英国退欧的担忧充分反映在股价中，所以问题是在释然前还会经历多少痛苦。可能还要有一些。”Baader Bank股市策略部门主管Gerhard Schwarz表示。

“还要看银行股的反弹，因英国退欧造成的系统性风险肯定令人担忧，且意大利信贷风险令银行股承压。”他表示。

意大利绩优股指数.FTMIB在区内表现出众，劲升4.1%，银行股Intesa Sanpaolo (ISP.MI)、Banco Popolare BAPO.MI和意大利裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)涨幅介乎8.7%至18.4%。

自英国退欧公投和今年迄今表现最差的板块－欧洲银行股指数.SX7P升3.8%。

汽车股指数.SXAP以3.9%领涨，此前数据显示中国6月乘用车销售猛增19.4%。

汽车股权值较重的德国DAX指数.GDAXI大涨2.24%，宝马(BMWG.DE)、戴姆勒(DAIGn.DE)和大众(VOWG_p.DE)涨幅介乎3.6-4.3%。

英股富时100指数.FTSE上涨0.87%，法股CAC 40指数.FCHI上升1.77%。(完)