欧股连升第四日 意大利银行股跑赢

德国总理默克尔向企业界表示将为自由贸易而战
路透德国科隆1月16日 - 德国总理默克尔周一向该国企业界领袖表示她对自由贸易的承诺不变，此举是对美国候任总统特朗普(Donald Trump)有关对进口汽车课征边境税言论的一种间接反击。
路透伦敦7月12日 - 欧洲股市周二上涨，意大利银行股跑赢，因预计政府将会采取措施解决坏账问题，收益转好也帮助提振汽车类股走高。
泛欧STOXX Europe 600指数和FTSEurofirst 300指数.FTEU3均升1.1%，为连续第四日上涨。
汽车类股.SXAP和银行类股.SX7P涨幅居前，分别涨3.8%和3.3%。
汽车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)升4.4%，此前公司公布的第二季业绩超过预期，受助于厢型车和客车业务获利增长。
意大利裕信银行(CRDI.MI)急升13.5%，在STOXX 600成份股中涨幅最大，此前公司成功以每股5.4欧元的价格出售网络券商FinecoBank (FBK.MI)10%的股权，收入达3.28亿欧元。
其它意大利银行股也大幅上涨。
尽管国际货币基金组织(IMF)下调了意大利经济增长预估，但该国银行股仍上涨，因预计意大利政府将与欧盟将达成保护银行业的协议。意大利银行业一直受坏账困扰。
挪威的银行DNB(DNB.OL)急挫7.6%，此前公司警告称，今年贷款损失增加，公司还报告称，由于挪威关键的石油行业大幅下滑，第二季的资产减值将高于预期。
英股富时100指数.FTSE下跌0.03%，报6,680.69点，法股CAC 40指数.FCHI上升1.57%，收报4,331.38点。德国DAX指数.GDAXI上扬1.33%，收报9,964.07点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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