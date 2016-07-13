欧股连升第四日 意大利银行股跑赢

路透伦敦7月12日 - 欧洲股市周二上涨，意大利银行股跑赢，因预计政府将会采取措施解决坏账问题，收益转好也帮助提振汽车类股走高。

泛欧STOXX Europe 600指数和FTSEurofirst 300指数.FTEU3均升1.1%，为连续第四日上涨。

汽车类股.SXAP和银行类股.SX7P涨幅居前，分别涨3.8%和3.3%。

汽车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)升4.4%，此前公司公布的第二季业绩超过预期，受助于厢型车和客车业务获利增长。

意大利裕信银行(CRDI.MI)急升13.5%，在STOXX 600成份股中涨幅最大，此前公司成功以每股5.4欧元的价格出售网络券商FinecoBank (FBK.MI)10%的股权，收入达3.28亿欧元。

其它意大利银行股也大幅上涨。

尽管国际货币基金组织(IMF)下调了意大利经济增长预估，但该国银行股仍上涨，因预计意大利政府将与欧盟将达成保护银行业的协议。意大利银行业一直受坏账困扰。

挪威的银行DNB(DNB.OL)急挫7.6%，此前公司警告称，今年贷款损失增加，公司还报告称，由于挪威关键的石油行业大幅下滑，第二季的资产减值将高于预期。

英股富时100指数.FTSE下跌0.03%，报6,680.69点，法股CAC 40指数.FCHI上升1.57%，收报4,331.38点。德国DAX指数.GDAXI上扬1.33%，收报9,964.07点。(完)