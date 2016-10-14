欧股在银行股带领下走高 Man Group急升

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦10月14日 - 欧洲股市周五上扬，收复昨日的失地，银行股领涨，对冲基金Man Group急升。
泛欧STOXX 600指数上扬1.3%，昨日触及三个月低位。
该指数年内迄今仍下跌约7%，但Clairinvest的基金经理Ion-Marc Valahu支持持有“多头”头寸，以押注欧洲股市进一步上行。
他指出，预计德意志银行(DBKGn.DE)将与美国当局就其不当销售抵押贷款支持证券(MBS)的调查达成和解，这是他看涨欧股的原因之一。
德银急升2%，Valahu还指出，预计意大利将解决该国受困银行面临的问题，这是他看多欧股的第二个原因。
“应该继续‘看多’欧洲股市。我预计，德银和意大利银行业问题都将得到满意的解决，”他说。
欧洲STOXX银行股指数.SX7P上涨2.2%，是涨幅最大的板块，美国三大银行业绩强劲给该指数提供了进一步支撑。
英国对冲基金Man Group(EMG.L)跳涨13.8%，是涨幅最大的STOXX指数成份股，该公司之前报告，管理的资产规模增加，并宣布回购股票和收购投资管理公司Aalto。
“总体而言，我认为这是令人鼓舞的消息，并重申我们对该股的‘买入’评级，”美林美银的分析师Philip Middleton在一份研究报告中写道。
英股富时100指数.FTSE上涨0.51%，法股CAC指数.FCHI收高1.49%，德股DAX指数.GDAXI攀升1.6%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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