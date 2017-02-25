欧股收于三周低位 因银行和矿业股下挫

路透伦敦2月24日 - 欧洲股市周五下跌，受银行和矿业股下跌拖累，一波令人失望的业绩以及政治忧虑打击了市场人气。

STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。

基本资源类股.SXPP为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数.SX7P下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。

此前英国权重股渣打(STAN.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L)发布的业绩令人失望，意大利和法国银行股进一步下挫。

渣打下跌2.7%，此前该行称，由于发生重组费用，2016年将不派息。苏格兰皇家银行下跌4.5%，公司报告2016年亏损70亿英镑，因不当行为指控相关的支出和重组费用增加。这是该公司连续第九年亏损。

意大利银行股指数.FTIT8300下跌2.4%，交易员称，因意大利公债收益率差急升，重创银行业，盖过了意大利裕信银行(CRDI.MI)成功筹资130亿欧元带动的盘初乐观情绪。

意大利裕信银行在开盘走高，但收盘下跌2.3%。

法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA) 、法国兴业银行(SOGN.PA)和法国农业信贷银行(CAGR.PA)等银行股跌幅均在1.5%左右。

德国DAX指数.GDAXI下跌1.2%，因债市的不安情绪打击了股市。

Ingenico(INGC.PA)在STOXX成份股中涨幅最大，大涨7.2%，市场对此前公司发布的业绩更新表示欢迎。

英股富时100指数.FTSE收跌0.38%，法股CAC-40指数.FCHI下跌0.94%。(完)