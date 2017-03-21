欧股从15个月高位下滑 因油股和银行股下挫

路透伦敦/米兰3月20日 - 欧洲股市周一从15个月高位小幅回落，因油价下挫打击油股，德意志银行(DBKGn.DE)拖累银行股走低，该行将于明日开始其80亿欧元的增资行动。

泛欧STOXX 600指数下跌0.2%，上周触及2015年12月以来最高水平，受助于经济数据改善，企业业绩良好，以及并购活动。

但周一谨慎情绪弥漫市场，此前全球最大经济体领导人在为期两天的会议后未能达成妥协，放弃了维持全球贸易自由与开放的承诺，对美国逐渐升温的贸易保护主义采取了默认的态度。

油气股指数.SXEP在各类股中跌幅最大，下跌1.1%，因油价下跌，受美国钻探活动增加，和石油输出国组织(OPEC)供应稳定拖累。

该类股中跌幅最大的是英国Tullow Oil(TLW.L)、油气巨头道达尔(TOTF.PA)皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.AS)和挪威国家石油公司 (STL.OL)，跌幅介乎0.7-2.4%之间。

银行股也承压，下跌0.6%。

德意志银行(DBKGn.DE)下跌3.7%，此前公司公布其增发6.875亿新股，筹资80亿欧元(85.9亿美元)的条件，这是该公司2010年以来第四次增资。

德股DAX指数.GDAXI下跌0.35%。英国富时100指数.FTSE小涨0.07%，法股CAC-40指数.FCHI收挫0.34%。(完)