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国际财经 | 2016年 5月 26日 星期四 07:29 BJT

欧洲股市升至四周高位 受银行股和油股提振

路透伦敦5月25日 - 欧洲股市周三跳升至四周高位，希腊债务减免协议谈判取得进展提振银行股，能源股则受油价上涨带动。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3和欧洲STOXX 600指数均触及4月底来最高水准，FTSEurofirst 300指数收高1.3%，昨日已经大涨超过2%。

欧元区明确同意向希腊提供债务减免，最终使国际货币基金组织(IMF)同意重新加入对希腊的纾困计划。各国财长称该项协议是谈判取得的重大突破。

之后银行股大涨，欧元区银行股指数.SX7E劲升3.6%，二线国家银行领涨。Caixabank (CABK.MC)，Banco Popular(POP.MC)和西班牙桑坦德银行 (SAN.MC)涨幅介乎5.8-7.3%。

德意志银行(DBKGn.DE)升3.4%，一些交易商指因摩根大通对该股有积极评价。

油价逼近每桶50美元带动能源股需求，STOXX欧洲600油气股指数.SXEP升2.5%，受助于BP(BP.L)和荷兰皇家壳牌(RDSa.L)分别攀升2.3%和1.8%。

下跌个股中，英国零售商玛莎(MKS.L)暴跌10.2%，该公司表示其整顿计划可能影响短期盈利。

英国富时100指数.FTSE升0.7%，收报6,262.85点。法股CAC 40指数.FCHI涨1.13%，收报4,481.64点。德国DAX指数.GDAXI上涨1.47%，收报10,205.21点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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