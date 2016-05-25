欧洲股市升至四周高位 受银行股和油股提振

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦5月25日 - 欧洲股市周三跳升至四周高位，希腊债务减免协议谈判取得进展提振银行股，能源股则受油价上涨带动。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3和欧洲STOXX 600指数均触及4月底来最高水准，FTSEurofirst 300指数收高1.3%，昨日已经大涨超过2%。
欧元区明确同意向希腊提供债务减免，最终使国际货币基金组织(IMF)同意重新加入对希腊的纾困计划。各国财长称该项协议是谈判取得的重大突破。
之后银行股大涨，欧元区银行股指数.SX7E劲升3.6%，二线国家银行领涨。Caixabank (CABK.MC)，Banco Popular(POP.MC)和西班牙桑坦德银行 (SAN.MC)涨幅介乎5.8-7.3%。
德意志银行(DBKGn.DE)升3.4%，一些交易商指因摩根大通对该股有积极评价。
油价逼近每桶50美元带动能源股需求，STOXX欧洲600油气股指数.SXEP升2.5%，受助于BP(BP.L)和荷兰皇家壳牌(RDSa.L)分别攀升2.3%和1.8%。
下跌个股中，英国零售商玛莎(MKS.L)暴跌10.2%，该公司表示其整顿计划可能影响短期盈利。
英国富时100指数.FTSE升0.7%，收报6,262.85点。法股CAC 40指数.FCHI涨1.13%，收报4,481.64点。德国DAX指数.GDAXI上涨1.47%，收报10,205.21点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。