欧股连跌第四日 银行股受政治忧虑和券商降级拖累领跌

路透米兰5月30日 - 欧洲股市周二收低，连跌第四个交易日，银行股受新的政治忧虑和德意志银行下调评级拖累领跌。

泛欧STOXX 600指数下滑0.2%，银行股权重较大的欧元区绩优股指数.STOXX50E下挫0.6%，英股富时100指数.FTSE收低0.28%。

欧洲意外强劲的季报期结束，令投资人寻找下一个因素来维持今年迄今的升势，并支撑高于历史平均水平的股价。

根据汤森路透数据，欧股目前预估市盈率为约15.5倍，历史均值为14倍。

自上周，对意大利可能提前大选的担忧刺激了一些获利了结，特别是对银行股这类之前跑赢的板块和个股。

欧元区银行股指数重挫1.6%，西班牙桑坦德银行(SAN.MC)和BBVA (BBVA.MC)对股指拖累最大。

德意志银行策略师将欧洲银行股评级下调至“减持”，建议投资人在银行股自去年夏季大涨后获利了结。

自欧元区银行股指数5月8日触及一年半高位后，目前已经回落了7%，而大盘仅回落了2%。

尽管德意志银行下调了银行股评级，但该行建议投资人买入能源股和建筑类股。

德股DAX指数.GDAXI收低0.24%。法股CAC指数.FCHI收低0.5%。(完)