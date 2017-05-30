欧股连跌第四日 银行股受政治忧虑和券商降级拖累领跌

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透米兰5月30日 - 欧洲股市周二收低，连跌第四个交易日，银行股受新的政治忧虑和德意志银行下调评级拖累领跌。
泛欧STOXX 600指数下滑0.2%，银行股权重较大的欧元区绩优股指数.STOXX50E下挫0.6%，英股富时100指数.FTSE收低0.28%。
欧洲意外强劲的季报期结束，令投资人寻找下一个因素来维持今年迄今的升势，并支撑高于历史平均水平的股价。
根据汤森路透数据，欧股目前预估市盈率为约15.5倍，历史均值为14倍。
自上周，对意大利可能提前大选的担忧刺激了一些获利了结，特别是对银行股这类之前跑赢的板块和个股。
欧元区银行股指数重挫1.6%，西班牙桑坦德银行(SAN.MC)和BBVA (BBVA.MC)对股指拖累最大。
德意志银行策略师将欧洲银行股评级下调至“减持”，建议投资人在银行股自去年夏季大涨后获利了结。
自欧元区银行股指数5月8日触及一年半高位后，目前已经回落了7%，而大盘仅回落了2%。
尽管德意志银行下调了银行股评级，但该行建议投资人买入能源股和建筑类股。
德股DAX指数.GDAXI收低0.24%。法股CAC指数.FCHI收低0.5%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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