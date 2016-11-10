欧股小幅收低 公用事业股下跌抵消金融股上涨

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰/伦敦11月10日 - 欧洲股市周四收盘小幅下跌，因美国当选总统特朗普将采取财政刺激措施的预期推升公债收益率，促使公用事业类股下跌，影响盖过了金融类股的上涨。
泛欧STOXX 600指数收跌0.3%，盘中稍早升至两周高位。
金融类股受益于收益率上涨，因缓解了受到超低利率打击的利润压力，但公债价格下跌令公用事业类等派息类股票缺乏吸引力。
“特朗普的政策平台：企业税收、减少监管、大量基础设施支出和大规模财政赤字等都可能带来通胀，这些对公债是糟糕消息，对股市是好消息，”Liontrust Asset Management欧洲营收负责人Olly Russ称。
“目前我质疑高价的国防类股，有大规模转向廉价的金融类股的风险，高收益率的电信和公用事业类股变得不再那么有吸引力。”
欧元区公债收益率周四急升，跟随美债收益率走势，因押注特朗普的保护主义政策和额外财政支出将提振通胀。
公用事业类股.SX6P下跌近4%，至逾三年来的最低水平，在各类股中领跌。跌幅最大的股票包括法国的Rubis(RUBF.PA)、Engie(ENGIE.PA)意大利的Italgas.IG.MI，跌幅都超过7%。
在金融类股中，荷兰保险商全球人寿(AEGN.AS)急升13%，受到好于预期的业绩更新的进一步提振，帮助欧洲保险类股指数.SXIP收升2.9%，领涨各类股，银行类股.SX7P紧随其后，上涨2.3%。
欧洲矿业类股.SXPP上涨2%，建筑和材料类股指数.SXOP触及2007年底以来的最高水平，后缩小涨幅，受助于特朗普的政策可能刺激基础设施支出的预期。
国防类股.SXPARO也上涨，因寄望欧洲的北大西洋公约组织(NATO)国家扩大国防支出。
英股富时100指数.FTSE收跌1.21%，法股CAC指数.FCHI下跌0.28%，德股DAX指数.GDAXI下跌0.15%。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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