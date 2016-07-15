欧股收高 但在英国央行维持利率不变后从三周高位回落

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月14日 - 欧洲股市周四收高，但在英国央行意外维持利率不变后，从三周高位回落。
泛欧STOXX Europe 600指数和泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3分别收高0.8%和0.9%，稍早升至6月23日以来最高，该日英国就是否退欧进行公投。
英国央行决定维持利率不变，令市场一片哗然，欧股缩小涨幅，英国富时100指数.FTSE收跌0.2%，因英镑急升令以赚取美元的绩优股企业吸引力下降。
路透调查的分析师多数原预期，英国央行周四将降息至0.25%，以缓冲脱欧给英国经济带来的冲击。
“尽管英国央行货币政策委员会(MPC)维持利率不变的决定令很多人感到意外，我们仍预计近期将放宽政策，” State Street Global Advisors的Investments EMEA负责人Bill Street在一份公告中称。
之前跌幅较大的银行股延续近期的反弹走势，欧洲银行股指数.SX7P升约2.5%，受助于德意志银行(DBKGn.DE)上涨3.6%和意大利裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)急升6.6%。
奥地利银行Erste Group Bank (ERST.VI)在STOXX 600指数成份股中涨幅最大，升13.6%，此前该行称第二季业绩大幅改善。
但银行类股今年仍下跌约27%，为表现最差类股，因担心银行业的基本面状况和利润不断萎缩。
汽车类股.SXAP今日上涨2.2%，Rheinmetall (RHMG.DE)、菲亚特(FCHA.MI)、戴姆勒(DAIGn.DE)和宝马(BMWG.DE)升幅在2.4-5.4%之间，该类股对经济状况特别敏感。
英股富时100指数.FTSE跌0.24%，收报6,654.47点。法股CAC 40指数.FCHI升1.16%，收报4,385.52点。德国DAX指数.GDAXI升1.39%，收报10,068.30点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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