欧股创近16个月最高收位 市场轻松看待英国正式启动脱欧日

路透米兰/伦敦3月29日 - 欧洲股市周三上涨，对英国正式通知脱欧，开启充满未知数的两年磋商进程，投资人反应不大。

泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。

英国首相特雷莎·梅周三正式开启脱欧进程，告知欧洲理事会主席图斯克，英国将脱离欧盟。英国在1973年加入欧盟。

“我对未来脱欧磋商持轻松态度，”德国中央合作银行研究负责人和首席经济学家Stefan Bielmeier称，“会不断地带来波动，特别是在汇市，但预计不会给股市和汇市带来突然的大跌。”

周三，德国股市DAX指数.GDAXI升0.4%，报12,203点，为2015年4月以来最高水平，距离当时创下的12,390点纪录最高不远。

德国汽车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)升1%，此前公司称，预计第一季梅塞德斯奔驰轿车销售将创纪录。该股上涨推动以出口为主的汽车股.SXAP升0.5%。

与预期一致，伦交所(LSE)(LSE.L)和德意志交易所(DB1Gn.DE)的合并提议被欧盟反垄断监管机构叫停，称合并将损及竞争。

LSE股价升2.7%，德意志交易所股价涨2.3%。

银行股.SX7P下跌0.2%，跑输股市整体走势，此前消息人士告诉路透，欧洲央行决策者对货币政策信号做出新的调整保持谨慎，暗示距离停止宽松货币政策还远。

德意志银行(DBKGn.DE)升1.3%，与银行股的下跌走势逆向而行，因交易员对其80亿欧元增资计划持前景乐观态度。

英股富时100指数.FTSE收高0.41%，法国股市CAC 40指数.FCHI收升0.45%。(完)