欧洲股市上涨 受央行采取支持市场措施迹象提振

路透伦敦7月1日 - 欧洲股市周五上涨，因预计欧洲央行将采取措施支撑市场，以缓解英国决定脱欧带来的忧虑。

泛欧STOXX 600指数升0.7%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3涨0.8%。

本周STOXX 600指数累积升约3%，但仍比6月23日收盘点位低4%，当天收盘后英国公投脱欧结果出炉。

在脱欧结果出来后的头两个交易日，STOXX 600指数急挫11%，但随后收复了部分失地，因有迹象显示，欧洲央行和英国央行将支撑市场。

欧洲央行执委科尔告诉《法国世界报》，央行如感到英国脱欧公投结果威胁金融稳定，将采取行动。

欧元区借贷成本周五也跌至纪录低位，因央行采取政策行动的预期升温。

“出台更多的政策支持措施是合情合理的，英国央行看似也准备行动，”Northern Trust Capital Markets全球股市负责人Gary Paulin称。

ETX Capital交易负责人Joe Rundle称，投资者别无选择，不得不把资金放在股市，因为公债收益率处于纪录低位，现金回报率极低。

但花旗集团策略师则更加谨慎，称经济背景更加疲弱导致盈利下降可能限制股市的升幅。

英股富时100指数.FTSE升1.13%，报6,577.83点，法股CAC 40指数.FCHI攀升0.86%，收报4,273.96点。德国DAX指数.GDAXI上升0.99%，收报9,776.12点。(完)