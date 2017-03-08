欧股下滑 因特朗普推特言论打击制药股

路透伦敦/米兰3月7日 - 欧洲股市周二下跌，因大型国际制药商股价受挫，此前美国总统特朗普就下调药价发表推文。

Casino(CASP.PA)和Aggreko(AGGK.L)等公司股价下挫也拖累市场，此前两家公司发布的业绩令人失望，但并购传闻提振意大利电视塔公司。

STOXX 600指数下跌0.3%，为连续第四日下挫。但泛欧指数仍接近上周触及的15个月高位，此前股市受到经济前景改善和强劲业绩推动上涨。

欧洲医疗保健类股指数给STOXX指数带来的拖累最大，该类股下跌1%，此前特朗普称，正着手建立增加竞争和降低药价的新体系。

诺华制药(NOVN.S), 罗氏(ROG.S), Shire (SHP.L)和赛诺菲 (SASY.PA)等权重制药股下挫0.8-2.3%。

STOXX成份股中跌幅最大的三只股票均发布了业绩，英国临时电力供应商Aggreko急挫12.9%， 此前公司发布营收下降，对今年的财测低迷。

法国零售商Casino Guichard和出版商Paddy PowerBetfair(PPB.L)跌幅均超5%，此前发布疲弱的利润预警。

意大利电视塔公司EI Towers(EIT.MI)和Rai Way(RWAY.MI)均上涨5.3%，此前当地报纸Il Messaggero称，Rai Way已经指定花旗检视可能对竞争对手EI Towers进行收购的计划，2014年两家公司试图合并的努力以失败告终。

其它公司发布的业绩更新推高股价，网上食品速递公司Just Eat(JE.L)急升4.6%，此前公司称盈利接近翻番。法国电信集团Iliad(ILD.PA)上涨逾1%，因公司核心利润上涨。

德股DAX指数.GDAXI收高0.06%，英国富时100指数.FTSE下滑0.15%。法股CAC 40指数.FCHI收跌0.35%。(完)