欧股持平 因商品类股上涨但汽车类股下跌

路透伦敦/米兰4月5日 - 欧洲股市周三收盘基本持平，因商品类股的上涨被汽车类股的下跌所抵消，但在稳固的经济数据出炉后，投资者对本地区股市前景保持乐观看法。

泛欧STOXX 600指数收于380点，全日在平盘上下波动。英股富时指数.FTSE收高0.13%，德国DAX指数.GDAXI下跌0.53%。法股CAC-40指数.FCHI收跌0.18%。

欧元区企业录得六年来的最佳季度表现，建筑采购经理人指数显示，各国数据都在改善，暗示整个欧洲的经济普遍增长。

尽管数据发布后主要股指持平，但进一步改善了投资者对本地区股市的看法。

“现在处于德拉吉任欧洲央行总裁以来最有利的经济环境中，”JP Morgan Asset Management全球市场策略师Mike Bell称。

德拉吉自2011年11月起任欧洲央行总裁。

花旗将欧洲大陆股票评级上调至加码，预计STOXX 600指数年底前将再升8%，这是信心不断增强的又一表现。

瑞士农药和种子公司先正达(SYNN.S)升0.9%，此前中国化工以430亿美元价格收购该公司的提议获得欧盟反垄断机构有条件批准。

汽车类股.SXAP连续第二日成为表现最差类股，下跌1.1%，收于近八周最低水平。(完)