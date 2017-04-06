欧股持平 因商品类股上涨但汽车类股下跌

油市小涨 因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透伦敦/米兰4月5日 - 欧洲股市周三收盘基本持平，因商品类股的上涨被汽车类股的下跌所抵消，但在稳固的经济数据出炉后，投资者对本地区股市前景保持乐观看法。
泛欧STOXX 600指数收于380点，全日在平盘上下波动。英股富时指数.FTSE收高0.13%，德国DAX指数.GDAXI下跌0.53%。法股CAC-40指数.FCHI收跌0.18%。
欧元区企业录得六年来的最佳季度表现，建筑采购经理人指数显示，各国数据都在改善，暗示整个欧洲的经济普遍增长。
尽管数据发布后主要股指持平，但进一步改善了投资者对本地区股市的看法。
“现在处于德拉吉任欧洲央行总裁以来最有利的经济环境中，”JP Morgan Asset Management全球市场策略师Mike Bell称。
德拉吉自2011年11月起任欧洲央行总裁。
花旗将欧洲大陆股票评级上调至加码，预计STOXX 600指数年底前将再升8%，这是信心不断增强的又一表现。
瑞士农药和种子公司先正达(SYNN.S)升0.9%，此前中国化工以430亿美元价格收购该公司的提议获得欧盟反垄断机构有条件批准。
汽车类股.SXAP连续第二日成为表现最差类股，下跌1.1%，收于近八周最低水平。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约/伦敦5月23日 - 金价周二走低，因美元从六个半月低位反弹，投资者未受英国发生自杀式炸弹袭击后，政治风险加剧的影响。
泛欧STOXX 600指数微升0.2%，开盘疲弱后，随着银行股走高，股指加速上升。德国DAX指数收高0.3%，欧元区蓝筹股指数收高0.5%。