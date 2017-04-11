欧股收平 德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
泛欧STOXX 600指数微跌0.01点，英股富时100指数.FTSE微跌0.01%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.2%。法股CAC-40指数.FCHI下挫0.54%。
欧洲股市去年底加入全球股市的升势，因对经济前景的乐观情绪升温，但近几周市场愈发谨慎，因首季业绩期临近，且投资人质疑美国财政刺激措施。
在过去七个交易日，泛欧STOXX 600指数仅升0.1%，较特朗普当选美国总统后的升势速度大大放缓。
周一，德国制药商Stada(STAGn.DE)暴涨11%，领涨STOXX指数成份股，并创新高。该公司表示，会支持贝恩资本(Bain Capital)和Cinven提出的以每股66欧元收购的报价，该报价令公司估值达到约532亿欧元。
“我们认为这一报价对Stada的股东而言非常慷慨，建议他们接受，”Jefferies股市分析师James Vane-Tempest表示。
银行股跌幅居前，西班牙Banco Popular (POP.MC)领跌，重挫9.6%，此前该行执行长表示，正考虑第二次增资以清理资产负债表，其中包括有毒房地产资产，且可能有合并交易。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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