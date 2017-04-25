欧股大涨逾2% 因马克龙首轮选举获胜提振银行股急升

路透米兰/伦敦4月24日 - 欧洲股市周一大涨，银行股急升，法国绩优股一度触及九年高位，因此前法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票后，风险资产强劲上扬。

中间派候选人马克龙周日向当选法国总统迈进了一大步，在首轮投票中胜出，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。

欧洲STOXX 600指数收高2.1%，法股CAC 40指数.FCHI劲升4.1%，创2012年8月来最大单日升幅，触及2008年1月来最高。德股DAX指数.GDAXI大涨3.4%，创新高，英股富时100指数.FTSE上扬2.1%。

“今日大涨明显是因为在过去12个月欧洲市场一直被政治风险所牵绊，”Henderson欧洲股市基金经理人Tim Stevenson表示。

欧洲衡量股市紧张情绪的主要指标－Euro STOXX 50波动性指数大跌8.8个点，回吐本月因投资人对法国大选的谨慎情绪加重而录得的升幅。

欧元一度升至五个月高位，法国公债收益率降至数月低点，法国/德国两年期公债收益率差减半。

投资人表示，他们将开始聚焦欧洲经济改善的迹象。

法国和意大利银行股涨幅最大，欧元区银行股指数急升7.4%，至16个月高位。

泛欧指数涨幅居前的八大成份股均为银行股，意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI), 法国农业信贷银行(Credit Agricole) (CAGR.PA)和UBI Banca (UBI.MI)领涨，分别暴涨13.2%、10.9%和10.4%。

高盛、花旗和Kepler Cheuvreux等券商周一上午都极度看好欧洲银行股。

工业股涨幅也居前，法国建筑公司Saint-Gobain (SGOB.PA)和Vinci(SGEF.PA)大涨6.7%和7.1%，因投资人将焦点转向其业绩前景。

投资人的下一关注点将是本周开始的欧洲季报期，瑞银(UBSG.S)和瑞信(CSGN.S)等都将在本周公布业绩。(完)