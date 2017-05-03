欧股5月首个交易日收在20个月高位 受稳健企业业绩带动

路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。

泛欧STOXX 600指数收高0.75%，为2015年8月来最高收位，金融股和工业股领涨。

法国股市CAC 40指数.FCHI升至近十年最高，收涨0.7%，德股DAX指数.GDAXI再创新高，收高0.56%。英股富时100指数.FTSE上扬0.64%。

MSCI明晟欧洲指数成份股企业中已有约三分之一公布了首季业绩，企业盈利增长同美国企业一样稳健。根据汤森路透I/B/E/S，整体欧洲上市公司首季盈利预计将增长13.9%。

券商关注首季业绩，这是他们认为欧股将有出众表现的一个关键因素。

周二公布的调查结果显示，欧元区制造业活动扩张速度创六年来最快，需求在价格上涨的情况下仍保持强劲。

英国石油巨头--BP(BP.L)公布的2017年第一季获利较上年同期增长近两倍，得益于油价上涨以及产量增至五年最高的提振。BP收高1.6%。(完)