欧股收涨 受企业获利、数据和政治因素合力提振

泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数.GDAXI创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数.FCHI攀升至逾九年高位，收高1.35%。

根据汤森路透I/B/E/S提供的数据，近半欧洲企业已公布季度业绩，逾80%的企业营收超过分析师预期，表明需求复苏推动销售增长。

有迹象显示，法国中间派总统候选人马克龙势将在周日举行的第二轮投票中胜出。数据显示，第二季初欧元区企业活动创六年高位，这也扶助提振区内股市。