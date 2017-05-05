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国际财经 | 2017年 5月 5日 星期五 08:23 BJT

欧股收涨 受企业获利、数据和政治因素合力提振

路透米兰5月4日 - 欧洲股市周四上涨，企业获利、经济数据和政治因素合力提振市场进一步攀升。

泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数.GDAXI创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数.FCHI攀升至逾九年高位，收高1.35%。

根据汤森路透I/B/E/S提供的数据，近半欧洲企业已公布季度业绩，逾80%的企业营收超过分析师预期，表明需求复苏推动销售增长。

有迹象显示，法国中间派总统候选人马克龙势将在周日举行的第二轮投票中胜出。数据显示，第二季初欧元区企业活动创六年高位，这也扶助提振区内股市。

欧洲银行股上扬1.5%，汇丰控股(HSBA.L)跳升2.9%，因首季获利和资本状况强于预期。

油气股下滑0.1%，逆转稍早涨势，因油价下滑至11月以来最低。

英国富时100指数.FTSE收高0.19%。(完)

(编译 母红; 审校 刘静)

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