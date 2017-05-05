欧股收涨 受企业获利、数据和政治因素合力提振

美国达拉斯联储总裁柯普朗称公债收益率偏低证明升息需谨慎
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备委员会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。
路透米兰5月4日 - 欧洲股市周四上涨，企业获利、经济数据和政治因素合力提振市场进一步攀升。
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数.GDAXI创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数.FCHI攀升至逾九年高位，收高1.35%。
根据汤森路透I/B/E/S提供的数据，近半欧洲企业已公布季度业绩，逾80%的企业营收超过分析师预期，表明需求复苏推动销售增长。
有迹象显示，法国中间派总统候选人马克龙势将在周日举行的第二轮投票中胜出。数据显示，第二季初欧元区企业活动创六年高位，这也扶助提振区内股市。
欧洲银行股上扬1.5%，汇丰控股(HSBA.L)跳升2.9%，因首季获利和资本状况强于预期。
油气股下滑0.1%，逆转稍早涨势，因油价下滑至11月以来最低。
英国富时100指数.FTSE收高0.19%。(完)
(编译 母红; 审校 刘静)
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备委员会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。
路透东京6月21日 - 路透调查显示，日本企业表示未来三年最大的担忧是国内需求萎缩，劳动力短缺加剧紧随其后，凸显日本人口下降和老龄化的困境。
路透东京6月20日 - 日本放送协会(NHK)周二报道称，东芝半导体事业的出售案，将选中由日本政府牵头的日本、美国、韩国企业及资金团队收购。