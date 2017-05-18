欧股下跌但摆脱低位 在巴西有业务的企业股票急挫

路透米兰5月18日 - 欧洲股市周四收盘下跌，但摆脱了盘中低位，因美国政治动荡带来的不安情绪有所减弱；但在巴西有业务的企业股票受挫，因巴西总统卷入一宗丑闻。

泛欧STOXX 600指数收跌0.5%，报389.19点，盘中最多下跌1.2%，至三周来最低。

周三，泛欧指标指数录得八个月来的最大单日跌幅，因对美国总统特朗普实施刺激政策的能力表示担心，此前有报导称，他可能试图干预一项联邦调查。

但对政治不稳定的忧虑看似有所缓解，因美国经济数据帮助美股由跌转升。

“当前的想法是特朗普行情退烧了...，但看看金融市场状况，表明特朗普行情已结束的说法言过其实了，”Aberdeen Asset Management高级投资经理James Athey。

与巴西有曝险的股票，如法国超市集团Casino(CASP.PA)、电话集团Telefonica(TEF.MC)和Telecom Italia(TLIT.MI)等股票大幅下挫，因巴西资产遭抛售，此前对巴西总统特梅尔受贿的指控令其改革计划前景变得黯淡。

一些大型个股的走势受到并购交易的提振，Berendsen(BRSN.L)急升逾21%，此前法国洗衣公司Elis(ELIS.PA)提议以26亿美元的价格收购其英国同业。

奢侈品公司Burberry(BRBY.L)股价受业绩推动大涨4.7%，此前公司更新了全年业绩预估，餐馆零售商SSP Group(SSPG.L)也上涨，此前公司称上半年业绩强劲。

德股DAX指数.GDAXI挫0.33%，英股富时100指数.FTSE收跌0.89%，法股CAC指数.FCHI收跌0.53%。(完)