欧股微幅收高 银行股和油股走强抵消矿业股和汽车股下滑的影响

路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。

泛欧STOXX 600指数微升0.1%，各国股市中，英股富时100股指.FTSE收高0.4%，德股DAX指数.GDAXI和法股CAC 40指数.FCHI均收低0.13%。

Hugo Boss (BOSSn.DE)和Evonik(EVKn.DE)今日除息，压制了德股的表现。

银行股力撑STOXX 600指数，Banco BPM (BAMI.MI)以4%领涨，受助于市场传闻该行将出售坏账。

但德意志银行(DBKGn.DE)下挫0.9%，限制了银行股的表现，此前美国众院金融服务委员会民主党称已要求德银提供是否特朗普总统账户同俄有关联的信息。

欧洲汽车股跌幅最大，下挫0.6%，戴姆勒(DAIGn.DE)大跌1.6%，周二德国检方因排放事件调查搜查了该公司的工厂。菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)下挫0.6%。

美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。

矿业股受到铜价下挫打压，此前穆迪下调中国主权评等。力拓(RIO.L)跌0.5%，Randgold (RRS.L)和Fresnillo (FRES.L)分别跌1.5%和0.4%。(完)