欧股交投震荡终场收平 此前ECB暗示不再降息且英国大选投票开始

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透伦敦6月8日 - 欧洲股市周四交投震荡，终场收平，此前欧洲央行(ECB)暗示结束降息，且英国大选投票开始，但银行股和矿业股走强支撑市场。
STOXX 600指数收平，英股富时100指数.FTSE收低0.4%。
在欧洲央行下调欧元区通胀预估，并暗示可能不再进一步降息后，银行股一度转跌，拖累欧股触及日低。
欧元区银行股也触及日低，之后反弹收高1.8%。
“最大的意外是欧洲央行下调通胀预估，因此自然就预示将在一段相当长的时间内保持宽松货币政策。”Union Investments跨资产和投资委员会主席Dr. Frank Engels表示。
“基本上，这意味着要保持一段相当长时间的低利率环境，这有助于银行的盈利能力。”他指出。
周四美国前联邦调查局(FBI)局长科米在参议院作证，也令投资人不安。
在英国，周三的民调显示，首席特雷莎梅所属保守党将在周四的大选中扩大在议会的多数席位，这扶助英镑走势。
基本资源股大涨1.2%，也扶助整体市场升势。
德股DAX指数.GDAXI收高0.32%。法股CAC指数.FCHI微幅收跌0.02%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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