欧股交投震荡终场收平 此前ECB暗示不再降息且英国大选投票开始

路透伦敦6月8日 - 欧洲股市周四交投震荡，终场收平，此前欧洲央行(ECB)暗示结束降息，且英国大选投票开始，但银行股和矿业股走强支撑市场。

STOXX 600指数收平，英股富时100指数.FTSE收低0.4%。

在欧洲央行下调欧元区通胀预估，并暗示可能不再进一步降息后，银行股一度转跌，拖累欧股触及日低。

欧元区银行股也触及日低，之后反弹收高1.8%。

“最大的意外是欧洲央行下调通胀预估，因此自然就预示将在一段相当长的时间内保持宽松货币政策。”Union Investments跨资产和投资委员会主席Dr. Frank Engels表示。

“基本上，这意味着要保持一段相当长时间的低利率环境，这有助于银行的盈利能力。”他指出。

周四美国前联邦调查局(FBI)局长科米在参议院作证，也令投资人不安。

在英国，周三的民调显示，首席特雷莎梅所属保守党将在周四的大选中扩大在议会的多数席位，这扶助英镑走势。

基本资源股大涨1.2%，也扶助整体市场升势。

德股DAX指数.GDAXI收高0.32%。法股CAC指数.FCHI微幅收跌0.02%。(完)