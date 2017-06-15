欧股小幅收低 因油价下滑及美国数据疲弱

路透伦敦6月14日 - 欧洲股市周三回落，因能源股受油价大跌拖累走软，在美国公布疲弱数据令投资人质疑美国未来升息路径后，银行股也受压。

尽管美国联邦储备委员会(FED/美联储)几乎肯定会在今日稍晚加息，但美国今日公布的令人失望的零售销售和通胀数据令市场对美联储收紧货币政策的速度产生了疑虑。

泛欧STOXX 600指数收低0.3%，银行股大跌1.6%，对泛欧指数的拖累最大。

油股下挫1.6%，至六个月低点，因数据显示美国上周汽油库存意外大增，拖累油价挫至五周低点。

欧盟统计局周三公布数据显示，欧元区4月工业生产增加，且第一季就业人口增至纪录高位，是表明欧元区经济稳健增长的又一例证。数据一度支撑欧股表现。

科技股升0.4%，防御股表现也好于景气类股，公用事业股以0.6%领涨。

英股富时指数.FTSE收低0.35%，德股DAX指数.GDAXI收涨0.32% 法股CAC-40指数.FCHI收低0.35%。(完)