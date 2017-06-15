欧股小幅收低 因油价下滑及美国数据疲弱

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月14日 - 欧洲股市周三回落，因能源股受油价大跌拖累走软，在美国公布疲弱数据令投资人质疑美国未来升息路径后，银行股也受压。
尽管美国联邦储备委员会(FED/美联储)几乎肯定会在今日稍晚加息，但美国今日公布的令人失望的零售销售和通胀数据令市场对美联储收紧货币政策的速度产生了疑虑。
泛欧STOXX 600指数收低0.3%，银行股大跌1.6%，对泛欧指数的拖累最大。
油股下挫1.6%，至六个月低点，因数据显示美国上周汽油库存意外大增，拖累油价挫至五周低点。
欧盟统计局周三公布数据显示，欧元区4月工业生产增加，且第一季就业人口增至纪录高位，是表明欧元区经济稳健增长的又一例证。数据一度支撑欧股表现。
科技股升0.4%，防御股表现也好于景气类股，公用事业股以0.6%领涨。
英股富时指数.FTSE收低0.35%，德股DAX指数.GDAXI收涨0.32% 法股CAC-40指数.FCHI收低0.35%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。