欧股上涨 因法国股市上扬且银行和零售类股反弹

路透巴黎6月19日 - 欧洲股指周一上扬，法股跑赢区内其它市场，此前法国总统马克龙的政党在议会选举中获得多数席位；评级上调刺激银行股反弹，零售商类股也从上周的下跌中回升。

法国蓝筹股指数升近1%，此前法国总统马克龙的党派在议会选举中赢得压倒性多数席位，增强了其政党推进改革的能力。

法国巴黎银行(BNPP.PA)、法国兴业银行(SOGN.PA)和法国农业信贷银行(CAGR.PA)等银行股给指数上涨带来支撑。

“市场在庆祝，议会选举结果使马克龙政府的地位更加稳固，”JP Morgan Asset Management全球市场策略师Vincent Juvyns称。

“计划中的改革能够提升法国的增长潜力，减少结构赤字，这些能够提振法国国内生产总值(GDP)的增长，”他称。

欧元区蓝筹股STOXX 50指数收高0.9%，泛欧STOXX 600指数也收高0.9%。

零售商类股，特别是食品杂货类股股价反弹，部分因为寄望业内会涌现更多的并购交易。上周五亚马逊宣布将以137亿美元价格收购全食超市(Whole Foods Market)的消息拖累该类股下挫。

上周录得16个月来最糟糕周度表现的零售类股今日升0.8%。英国Ocado(OCDO.L)大涨逾11%，在欧洲股市中表现最佳。

瑞士信贷得到摩根士丹利、花旗和德意志银行分析师的青睐。

花旗将瑞士信贷评为其最青睐的瑞士银行股，摩根士丹利将瑞信股票评级恢复为“好于大盘”。瑞信股价升3.4%。

英股富时指数.FTSE收高0.81%，德股DAX指数.GDAXI收高1.07%。(完)