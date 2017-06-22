欧股收平 能源股下挫但健保股上涨

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载

路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。