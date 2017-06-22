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国际财经 | 2017年 6月 23日 星期五 07:54 BJT

欧股收平 能源股下挫但健保股上涨

路透伦敦6月22日 - 欧洲股市周四收平，油价下挫拖累能源股大跌，但健保股上涨力保欧股不失。

泛欧STOXX 600指数收平，之前连跌两日，绩优股指数也收平。

健保股表现最好，大涨2%，并一度触及2015年12月来最高水准，瑞士诺华制药(NOVN.S)领涨。

诺华制药大涨5%，其canakinumab药物降低心脏病发作幸存者风险的研究结果令人满意。

不过油股继续拖累欧股表现，欧洲能源股指数跌0.3%，触及近七个月低点。

德股DAX指数.GDAXI收高0.15%，法股CAC-40指数.FCHI收高0.15%，英股富时100指数.FTSE收低0.11%。(完) 　

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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