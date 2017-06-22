欧股收平 能源股下挫但健保股上涨

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透伦敦6月22日 - 欧洲股市周四收平，油价下挫拖累能源股大跌，但健保股上涨力保欧股不失。
泛欧STOXX 600指数收平，之前连跌两日，绩优股指数也收平。
健保股表现最好，大涨2%，并一度触及2015年12月来最高水准，瑞士诺华制药(NOVN.S)领涨。
诺华制药大涨5%，其canakinumab药物降低心脏病发作幸存者风险的研究结果令人满意。
不过油股继续拖累欧股表现，欧洲能源股指数跌0.3%，触及近七个月低点。
德股DAX指数.GDAXI收高0.15%，法股CAC-40指数.FCHI收高0.15%，英股富时100指数.FTSE收低0.11%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。