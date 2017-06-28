欧股受利率敏感公用事业股拖累收跌 业绩预警打压汽车股

路透米兰/伦敦6月27日 - 欧洲股市周二收跌，受累于欧洲央行总裁德拉吉的鹰派讲话重创对利率敏感的公用事业股。而汽车配件供应商Schaeffler发布盈警，重创汽车类股。

德拉吉周二在调整欧洲央行大规模刺激政策的问题上松口，引发市场预期，央行将最早在9月宣布削减刺激规模。

公用事业股急跌2.4%，录得11月以来最大单日跌幅。一旦央行开始收紧货币政策，将削弱这类持续派息股的吸引力。

西班牙电网营运商Red Electrica(REE.MC)、意大利燃气公司Italgas (IG.MI)以及德国权重公用事业股意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)跌幅均超过3%，均为欧洲领跌的个股。

受此拖累，泛欧STOXX 600指数下跌0.8%。

不过，德拉吉的讲话提振银行股，欧元区银行股指数收涨1.4%。长期以来，银行因欧洲央行的超宽松政策而叫苦不迭。

“德拉吉今日首次松口，暗示欧洲央行将在2018年减弱货币政策的宽松度，”意大利裕信银行(UniCredit)的首席欧元区分析师Marco Valli说。

“除非经济遭遇意外冲击，否则，欧洲央行可能在9月7日举行的政策会议上正式宣布开始逐步缩减刺激规模，”他补充说。

Caixa(CABK.MC)、德意志银行(DBKGn.DE)、Sabadell (SABE.MC)和Bankia(BKIA.MC)等是涨幅最大的欧元区银行股，均上涨超过2.4%。

汽车股跌1.5%，之前德国汽车配件供应商Schaeffler (SHA_p.DE)下调获利指引，因价格压力与日俱增，且成本高昂。Schaeffler重挫12.8%。

马士基集团(Maersk) (MAERSKb.CO)，以及全球最大广告公司WPP (WPP.L)分别下跌0.5%和0.8%，之前这两家公司成为一场全球性网络攻击的受害者。

英股富时100指数.FTSE收跌0.17%。德股绩优股指数.GDAXI收挫0.78%。法股CAC指数.FCHI跌0.7%。(完)