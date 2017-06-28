欧股收平 银行股连升第三日抵消科技股下挫势影响

路透米兰6月28日 - 欧洲股市周三收平，银行股连升第三日，抵消了科技股下滑的影响。今日市场受到对欧洲央行未来行动的预期主导。

泛欧STOXX 600指数收平，金融股进一步走强带动该指数从早盘触及的两个月低点反弹。金融业将得益于货币政策收紧。

投资人仍在聚焦欧洲央行何时将开始撤走刺激措施，周二欧洲央行总裁德拉吉的讲话被认为偏鹰派，提振了欧元和银行股。

欧洲银行股指数大涨1.3%，领涨各板块。涨幅居前的银行股包括意大利裕信银行(CRDI.MI)和西班牙Bankia(BKIA.MC)，分别收高4.1%和4%。

得益于宽松货币政策的公用事业股则跌0.2%，但在媒体报导周二德拉吉的讲话被过分解读后，公用事业股脱离低点。

科技股下挫0.6%，跟随昨日美国同业的跌势。

瑞士食品巨擘雀巢(NESN.S)升1.3%，仍接近纪录高位，此前该公司表示，计划回购200亿瑞郎股份。

英股富时100指数.FTSE收跌0.63%。德股绩优股指数.GDAXI收挫0.19%。法股CAC指数.FCHI跌0.11%。(完)