欧股下跌但意大利银行股上涨 市场关注Worldpay等并购交易

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路透伦敦7月4日 - 欧洲股市周二涌入一波并购消息，Worldpay(WPG.L)因收购事宜被接洽后急升，扶助缓和了前日强劲上涨后市场出现的普遍下跌。
泛欧STOXX 600指数下跌0.3%，与欧元区股指和英股富时指数.FTSE走势一致。
周一，欧洲股市录得4月24日马克龙赢得第一轮法国大选以来的最佳单日表现。
美国市场适逢7月4日独立日假期休市，意味着交易量小于平常。
“昨日上涨后今日市场盘整，美国市场休市，”Banor Capital股市负责人Angelo Meda称。
但并购交易驱动个股走势。
支付公司Worldpay股价急升27.7%至纪录高位，此前竞争对手信用卡科技公司Vantiv (VNTV.N)和摩根大通就收购事宜接洽该公司。
周一，丹麦同业公司Nets(NETS.CO)称收到了收购要约。Nets和另外一家德国同业公司Wirecard(WDIG.DE)股价升逾4%。
意大利股市跑赢，因银行股反弹逾1%至15个月高位，此前该国第九大银行Carige(CRGI.MI)批准了5亿欧元的筹资计划，以优化资产负债表。
欧盟批准了西雅那银行(BMPS.MI)的国家救助计划，为这家受困的银行进入深入重组铺平了道路，这一消息也给银行业带来进一步提振。
英股富时100指数.FTSE收低0.27%。德股DAX指数.GDAXI收挫0.31%。法股CAC指数.FCHI收跌0.4%。(完)
编译 刘静；审校 李军