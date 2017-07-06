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欧股受业绩支撑上涨 但油价急挫限制升幅
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2017年7月6日 / 凌晨12点02分 / 14 小时前

欧股受业绩支撑上涨 但油价急挫限制升幅

1 分钟阅读

路透米兰7月5日 - 欧洲股市周三上涨，盘中走势震荡，消费者类股上涨，阿迪达斯(ADSGn.DE)受乐观业绩预期推动领涨。

油价恢复跌势令涨幅受限，泛欧STOXX 600指数收高0.2%，欧元区蓝筹股指数收平盘。

STOXX成份股中涨幅最大的是食品添加剂制造商CHR Hansen(CHRH.CO)，此前公司发布的第三季业绩超过预估，并上调了收入增长预估。

体育用品集团阿迪达斯涨幅第二大，升4.9%，券商在该公司下月发布业绩前对公司业绩感到乐观。

英国房屋建筑商Persimmon(PSN.L)跳升2.4%，此前公司发布上半年销售增长7%。

油价急挫3%，结束了逾五年来的最长升势，因石油输出国组织(OPEC)出口增加，美元走强，令人气更为利空。

今年欧洲股市跌幅最大的能源股今日受挫，下跌1.4%，抹去了STOXX的大部分涨幅。

矿商股收高0.2%，公用事业类股下挫0.7%。

跌幅最大的股票为英国支付公司Worldpay (WPG.L)，急挫8,8%，此前美国信用卡处理公司Vantiv (VNTV.N)同意以77亿英镑收购该公司。

英股富时100指数.FTSE收高0.14%。德股DAX指数.GDAXI收高0.13%。法股CAC指数.FCHI收升0.1%。(完)

编译 刘静；审校 李军

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