欧股小幅收低 但受马士基走高支撑在七周高位附近徘徊

路透伦敦8月12日 - 欧洲股市周五在触及七周新高后小幅回落，矿业股下跌抵消了马士基集团(Maersk)(MAERSKb.CO)等个股上涨带来的积极影响，马士基在发布业绩更新后大幅上涨。

丹麦航运和石油巨头马士基急升3.1%，早盘最高升6.9%，此前公司维持2016年财测，尽管季度净利润大幅下降。

第二季季报期进入尾声，截至目前，88%的STOXX 600成份股已经发布业绩，其中61%超过或达到每股收益(EPS)预期，但第二季收益将较去年同期下跌约8%。

巴克莱欧洲股市策略师Dennis Jose称，每股收益超预期是因为季报期前下调了预估。

“除了汽车和软件公司，很少有公司实质上调了每股收益预估，现在大家比较熟悉的模式是业绩超过下调过的预估，随后也不再上调每股收益预估，”他称。

泛欧STOXX Europe 600指数下跌0.2%，稍早触及七周高位，收复了英国脱欧后录得的所有失地。

本周该指数升1.4%，为7月中以来的最佳周度表现。

矿业股承压，因金属价格下跌，此前中国发布的数据显示，今年前七个月固定资产投资增长放缓至同比8.1%，弱于预期。工业产出增长6.0%，但令原本预计有更大增幅的分析师感到失望。

STOXX欧洲基本资源股指数下挫1.8%，为表现最弱的类股，因力拓(RIO.L)、英美资源(AAL.L)和澳洲矿业巨擘必和必拓(BLT.L)股价下跌约3%。

德国DAX指数.GDAXI收低0.27%，未受今日发布的数据影响。数据显示，德国第二季经济增长放缓速度低于预估，因出口增加，政府支出和民间消费强劲抵消了建筑和机械投资疲弱的影响。

英股富时100指数.FTSE微幅收高0.02%，法股CAC指数.FCHI微跌0.08%。(完)