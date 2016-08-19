欧股终结四连跌上涨 金融和工业类股走坚

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦8月18日 - 欧洲股市周四上涨，终结了四连跌走势，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录基调鸽派，金融和工业类股表现亮眼。
泛欧STOXX 600指数收涨0.7%，该指数今年迄今累积下跌约7%，但已经收复了大部分6月英国脱欧公投后录得的跌幅。
美国股市周三上涨，提振亚洲股市周四走高，此前美联储发布的最新会议记录显示，反对短期内升息的决策者人数超过支持者。
“当处于被动的时候，需要时间来站稳脚跟，但量化宽松和低利率的整体背景推升股市，”Mirabaud Securities欧洲股市销售高管RupertBaker称。
丹麦风力发电机制造商Vestas Wind (VWS.CO)急升约10%，此前发布强于预期的第二季运营利润，并上调了2016年预估。
荷兰保险商NN Group (NN.AS)攀升8.8%，此前公司发布盈利下降幅度低于许多分析师的预期，提振该地区其它金融类股。
瑞士信贷股票策略师Andrew Garthwaite支持维持对成长性最好的股票的“增持”评级， 还突出强调了这类股中的软件集团思爱普(SAP)(SAPG.DE)和玻璃制造商Luxottica (LUX.MI)两只股票。
基金管理顾问公司Prime Partners首席投资官Francois Savary则更加谨慎。他指出，葡萄牙公债收益率最近上涨，凸显欧洲经济状况持续疲弱。
“我会逢高卖出，股市未来几周会盘整，”他称。
英股富时100指数.FTSE收高0.14%，法股CAC指数.FCHI收升0.44%，德股DAX指数.GDAXI收涨0.62%。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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