欧股受商品股疲软拖累收低 但奢侈品类股上涨

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰/伦敦10月11日 - 欧洲股市周二小幅收低，受商品股走软拖累，但在LVMH (LVMH.PA)公布强劲的销售业绩后，大型奢侈品类股走强。
泛欧STOXX 600指数跌0.5%，今年迄今跌幅约7%。英股富时100指数在触及历史新高后也转跌，但英国中型股指数FTSE 250表现出众，因英镑再度承压重挫。
Berkeley Futures副董事Richard Griffiths表示，他仍担心欧洲普遍疲弱的经济状况，英国决定退欧增加了又一层不确定性。
“在此间市场我不是一个热情的买家。我预计市场下滑风险高于上升风险。”Griffiths称。
石油巨头BP (BP.L), Eni (ENI.MI)和道达尔(TOTF.PA)跌幅介乎1.5-1.9%，因油价从一年高位回落。
欧洲STOXX油气股指数大跌1.5%，为跌幅第二大的板块，仅次于STOXX基本资源类股指数2.1%的跌幅。
LVMH劲升4.5%，此前该公司公布第三季销售加速优于预期。
Christian Dior (DIOR.PA)、Richemont (CFR.S)和Burberry (BRBY.L)等其他奢侈品公司也上涨。
英股富时100指数.FTSE收低0.38%，法股CAC指数.FCHI下滑0.57%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.44%。(完
(编译 李军; 审校 母红)
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