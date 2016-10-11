欧股受商品股疲软拖累收低 但奢侈品类股上涨

路透米兰/伦敦10月11日 - 欧洲股市周二小幅收低，受商品股走软拖累，但在LVMH (LVMH.PA)公布强劲的销售业绩后，大型奢侈品类股走强。

泛欧STOXX 600指数跌0.5%，今年迄今跌幅约7%。英股富时100指数在触及历史新高后也转跌，但英国中型股指数FTSE 250表现出众，因英镑再度承压重挫。

Berkeley Futures副董事Richard Griffiths表示，他仍担心欧洲普遍疲弱的经济状况，英国决定退欧增加了又一层不确定性。

“在此间市场我不是一个热情的买家。我预计市场下滑风险高于上升风险。”Griffiths称。

石油巨头BP (BP.L), Eni (ENI.MI)和道达尔(TOTF.PA)跌幅介乎1.5-1.9%，因油价从一年高位回落。

欧洲STOXX油气股指数大跌1.5%，为跌幅第二大的板块，仅次于STOXX基本资源类股指数2.1%的跌幅。

LVMH劲升4.5%，此前该公司公布第三季销售加速优于预期。

Christian Dior (DIOR.PA)、Richemont (CFR.S)和Burberry (BRBY.L)等其他奢侈品公司也上涨。

英股富时100指数.FTSE收低0.38%，法股CAC指数.FCHI下滑0.57%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.44%。(完