欧股小幅收低 能源股和宝培拉银行领跌

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透米兰/伦敦6月5日 - 欧洲股市周一小跌，能源股下滑，且投资人担心西班牙宝培拉银行(Banco Popular)可能被逐渐关闭，该股领跌银行股。
泛欧STOXX 600指数收低0.13%，德国等因公共假期休市，整体市场活动减少。上周五创新高的英股富时100指数.FTSE收低0.29%。
银行股对STOXX指数拖累最大，宝培拉银行POP.MC暴跌达18%，至纪录新低，因投资人担心如果该行无法找到买家，可能将被逐渐关闭。
一交易商表示，近期宝培拉银行股价暴跌令该行难以实现资本重组，并可能有波及到其他西班牙银行的风险。
英国伦敦周六再遭恐怖袭击，造成七人死亡，48人受伤，这拖累部分休旅股走软，但对整体股市没有造成重大冲击。
廉价航空公司Easyjet(EZJ.L)下滑1.9%，经营杜莎夫人蜡像馆等旅游点的Merlin(MERL.L)收低1.6%。
欧洲休旅股指数下挫0.8%，为表现最差的板块。
法股CAC指数.FCHI收低0.66%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。