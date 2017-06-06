欧股小幅收低 能源股和宝培拉银行领跌

路透米兰/伦敦6月5日 - 欧洲股市周一小跌，能源股下滑，且投资人担心西班牙宝培拉银行(Banco Popular)可能被逐渐关闭，该股领跌银行股。

泛欧STOXX 600指数收低0.13%，德国等因公共假期休市，整体市场活动减少。上周五创新高的英股富时100指数.FTSE收低0.29%。

银行股对STOXX指数拖累最大，宝培拉银行POP.MC暴跌达18%，至纪录新低，因投资人担心如果该行无法找到买家，可能将被逐渐关闭。

一交易商表示，近期宝培拉银行股价暴跌令该行难以实现资本重组，并可能有波及到其他西班牙银行的风险。

英国伦敦周六再遭恐怖袭击，造成七人死亡，48人受伤，这拖累部分休旅股走软，但对整体股市没有造成重大冲击。

廉价航空公司Easyjet(EZJ.L)下滑1.9%，经营杜莎夫人蜡像馆等旅游点的Merlin(MERL.L)收低1.6%。

欧洲休旅股指数下挫0.8%，为表现最差的板块。

法股CAC指数.FCHI收低0.66%。(完)