欧股收盘基本持平 银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消

路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。

泛欧STOXX 600指数收盘微跌0.02%，奢侈品类股攀升被芯片和金融股下跌所抵消。全球最大奢侈品生产商LVMH集团(LVMH.PA)季度销售超预期，带动该股升至纪录高位。

欧洲股市近几日一直呈盘整状态，STOXX 600指数本月迄今基本持稳，因中东和朝鲜的政治紧张局势不断加剧，以及股票估值高于均值，使得投资者在业绩期开始前谨慎押注。

对欧洲股市短期内波动性可能加剧的预期升至2月底以来最高水平，周一美国股市波动性指数也大幅攀升。

科技股是今日表现最差的类股，欧洲科技股指数下跌1.2%。Dialog Semiconductor (DLGS.DE)领跌，重挫14%，之前德国券商Bankhaus Lampe将该股评级从“买入”下调至“卖出”，并警告称，苹果可能正在开发自己的电源管理芯片(PMIC)，可能不再订购Dialog Semiconductor的产品。

Dialog削减部分跌幅，因巴克莱、摩根士丹利和美银美林等大行对该公司可能失去苹果订单的观点存疑，称跌势过度。该股市值盘中一度蒸发三分之一。

法国轨道设备生产商阿尔斯通(ALSO.PA)下跌2.7%，因有报导称，竞争对手西门子(SIEGn.DE)和庞巴迪(BBDb.TO)正就合并轨道业务进行磋商。

银行股跌0.7%，Banco Popular (POP.MC)领跌，重挫9.7%，触及纪录新低。该行周一表示，考虑再度增资以清理资产负债表。

英股富时100指数.FTSE小涨0.23%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.5%。法股CAC-40指数.FCHI挫0.11%。(完)