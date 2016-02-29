欧洲股市上涨 因中国刺激措施盖过G20失望结果

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透米兰/伦敦2月29日 - 欧洲股市周一上涨，脱离了稍早的低位，因中国决定再度下调存款准备金率，抵消了G20会议未能就促增长新举措达成共识所带来的失望情绪。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨0.7%，报1,313.74点，至2月2日以来的最高点位，但该指数本月录得连续第三个月的下跌，因投资者担心全球经济成长前景。
最新的欧元区数据显示，2月通胀意外转为负。数据扶助市场摆脱盘中低位，因对欧洲央行将在3月会议上祭出更多刺激举措的预期增强。
但由于对经济增长前景的担忧，市场人气仍脆弱。
“投资者目前对通缩和其它经济风险的担忧，意味着市场潜在上行空间受限，除非我们看见全球数据明显改善，”Gain Capital分析师Fawad Razaqzada称。
中国央行四个月后再度出手，决定普降存款准备率0.5个百分点。市场人士称，此举旨在对冲外汇占款流失缺口缓和市场流动性，将有助于刺激需求，稳定经济增长。
周末20国集团(G20)会议最终并未出台任何新的协同行动以刺激全球经济增长。G20公报对一系列全球增长风险示警，其中包括资本流动不稳定、大宗商品价格重挫、以及英国若脱离欧盟可能引发的“冲击”。
矿业股.SXPP>领涨各类股，上涨3.4%，因受世界最大金属消费国中国出台刺激举措带动，金属价格转升。
汽车类股.SXAP上涨1.7%，受助于菲亚特克莱斯勒汽车 (FCHA.MI)急升逾4%，因臆测该公司可能与雪铁龙(PEUP.PA)结盟。
英国超市集团Morrisons (MRW.L)大涨5.9%，跑赢行业内其它股，此前该公司与网络零售商亚马逊(AMZN.O)达成配送协议。
德国DAX指数.GDAXI下跌0.2%，受化工集团巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)拖累，此前瑞银和Kepler下调了该公司目标价位。
英股富时100指数.FTSE收高0.02%，至6,097.09点，法股CAC指数.FCHI上涨0.9%，至4,353.55点，德国DAX指数.GDAXI收低0.19%，至9,495.40点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。