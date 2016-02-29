欧洲股市上涨 因中国刺激措施盖过G20失望结果

路透米兰/伦敦2月29日 - 欧洲股市周一上涨，脱离了稍早的低位，因中国决定再度下调存款准备金率，抵消了G20会议未能就促增长新举措达成共识所带来的失望情绪。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨0.7%，报1,313.74点，至2月2日以来的最高点位，但该指数本月录得连续第三个月的下跌，因投资者担心全球经济成长前景。

最新的欧元区数据显示，2月通胀意外转为负。数据扶助市场摆脱盘中低位，因对欧洲央行将在3月会议上祭出更多刺激举措的预期增强。

但由于对经济增长前景的担忧，市场人气仍脆弱。

“投资者目前对通缩和其它经济风险的担忧，意味着市场潜在上行空间受限，除非我们看见全球数据明显改善，”Gain Capital分析师Fawad Razaqzada称。

中国央行四个月后再度出手，决定普降存款准备率0.5个百分点。市场人士称，此举旨在对冲外汇占款流失缺口缓和市场流动性，将有助于刺激需求，稳定经济增长。

周末20国集团(G20)会议最终并未出台任何新的协同行动以刺激全球经济增长。G20公报对一系列全球增长风险示警，其中包括资本流动不稳定、大宗商品价格重挫、以及英国若脱离欧盟可能引发的“冲击”。

矿业股.SXPP>领涨各类股，上涨3.4%，因受世界最大金属消费国中国出台刺激举措带动，金属价格转升。

汽车类股.SXAP上涨1.7%，受助于菲亚特克莱斯勒汽车 (FCHA.MI)急升逾4%，因臆测该公司可能与雪铁龙(PEUP.PA)结盟。

英国超市集团Morrisons (MRW.L)大涨5.9%，跑赢行业内其它股，此前该公司与网络零售商亚马逊(AMZN.O)达成配送协议。

德国DAX指数.GDAXI下跌0.2%，受化工集团巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)拖累，此前瑞银和Kepler下调了该公司目标价位。

英股富时100指数.FTSE收高0.02%，至6,097.09点，法股CAC指数.FCHI上涨0.9%，至4,353.55点，德国DAX指数.GDAXI收低0.19%，至9,495.40点。(完)