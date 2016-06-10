欧洲股市回落 因商品类股走疲且Essentra发布利润预警后急挫

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月9日 - 欧洲股市周四连续第二日下跌，受累于商品类股走疲，以及Essentra (ESNT.L)在发布利润预警后急挫。
泛欧STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数.FTEU3均下跌约1%。
在下跌的STOXX 600成份股中, Essentra(ESNT.L)急挫27.7%，此前公司警告称全年利润将下降，因其过滤产品市场状况具有挑战性，及一些大型项目延期。
油价下挫拖累油气公司股价下挫。交易员在三个交易日连涨后锁定利润，但油价仍守在接近年内高位。
油气股.SXEP下跌1%，分析师称，油价下滑也推低基本资源类股.SXPP，该类股急挫2.9%。
分析师还指出，欧洲央行总裁德拉吉发表的评论打击了市场人气。德拉吉周四称，数年的疲弱经济增长已经损及欧元区的生产力，从而加大经济体质遭受永久伤害的风险。
部分投资者指出，欧元最近上涨给欧洲股市带来负面影响，且英国本月稍晚公投决定是否留在欧盟，此前市场保持谨慎。
STOXX 600银行股.SX7P是今年迄今表现最糟糕的类股，今日下挫1.3%。
银行业的利润率受到欧洲央行实施超低利率政策的打击。包括德国财政朔伊布勒在内的德国政治人物一直对此政策提出批评。
英国富时100指数.FTSE下跌1.1%，收报6,231.89点。法股CAC 40指数.FCHI下挫0.97%，收报4,405.61点。德国DAX指数.GDAXI下挫1.25%，收报10,088.87点。 (完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。