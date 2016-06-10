欧洲股市回落 因商品类股走疲且Essentra发布利润预警后急挫

路透伦敦6月9日 - 欧洲股市周四连续第二日下跌，受累于商品类股走疲，以及Essentra (ESNT.L)在发布利润预警后急挫。

泛欧STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数.FTEU3均下跌约1%。

在下跌的STOXX 600成份股中, Essentra(ESNT.L)急挫27.7%，此前公司警告称全年利润将下降，因其过滤产品市场状况具有挑战性，及一些大型项目延期。

油价下挫拖累油气公司股价下挫。交易员在三个交易日连涨后锁定利润，但油价仍守在接近年内高位。

油气股.SXEP下跌1%，分析师称，油价下滑也推低基本资源类股.SXPP，该类股急挫2.9%。

分析师还指出，欧洲央行总裁德拉吉发表的评论打击了市场人气。德拉吉周四称，数年的疲弱经济增长已经损及欧元区的生产力，从而加大经济体质遭受永久伤害的风险。

部分投资者指出，欧元最近上涨给欧洲股市带来负面影响，且英国本月稍晚公投决定是否留在欧盟，此前市场保持谨慎。

STOXX 600银行股.SX7P是今年迄今表现最糟糕的类股，今日下挫1.3%。

银行业的利润率受到欧洲央行实施超低利率政策的打击。包括德国财政朔伊布勒在内的德国政治人物一直对此政策提出批评。

英国富时100指数.FTSE下跌1.1%，收报6,231.89点。法股CAC 40指数.FCHI下挫0.97%，收报4,405.61点。德国DAX指数.GDAXI下挫1.25%，收报10,088.87点。 (完)