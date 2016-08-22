欧股受先正达急升力撑小幅收高 但商品类股施压

- 路透伦敦8月22日 - 欧洲股市周一上涨，因瑞士化工公司先正达上涨，此前美国监管机构批准中国化工收购该公司。欧洲股市上周下跌。

先正达(SYNN.S)股价急升10.6%，在STOXX Europe600成份股中涨幅最大，此前美国外资审议委员会(CFIUS)已批准中国化工以430亿美元收购先正达，提高了这宗中国企业史上最大手笔海外收购案顺利推进的机率。

STOXX 600指数升0.1%，在上周录得6月以来最大周度跌幅后稳定下来。盘中一度升至英国6月公投脱欧后的最高水平，后回吐部分涨幅。

“市场越来越贵了，且反弹没有量的支撑，交易非常清淡，”LONTRAD董事总经理Zeg Choudhry称，“深层原因是市场受到宽松环境下资金的支撑，感觉不会有重大调整。”

爱尔兰清洁能源公司Kingspan (KSP.I)大涨5.8%，此前该公司的利润和收入超过预期。公司还称，目前还没有看到英国6月脱欧的影响。

下跌股中，Getinge(GETIb.ST)下跌3.9%，因公司首席执行长在担任此职务仅17个月后被解雇。

基本资源类股.SXPP下跌1.6%，为跌幅最大类股，受矿业股下跌拖累。

油气类股.SXEP下跌0.7%，因以美元计价的商品价格因美元上涨而承压，中国出口数据增强了对市场供应过剩的忧虑。

英股富时100指数.FTSE收跌0.44%，法股CAC指数.FCHI收挫0.24%，德股DAX指数.GDAXI收降0.47%。(完)