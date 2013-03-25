欧洲股市下跌 因对塞浦路斯协议的的乐观情绪减退

* 传闻意大利评等可能被下调，打压该国股市

* 对塞浦路斯达成协议后的最初释怀消退

* FTSEurofirst 300指数跌0.3%，Euro STOXX 50指数下滑1.2%

* 一些投资人仍长期看涨欧洲股市

路透伦敦3月25日 - 欧洲股市周一收低，金融股领跌，因塞浦路斯达成救助协议后的释然情绪减退，此前欧元集团主席称该协议可能成为欧元区国家解决类似问题的新模板。

有关意大利评等可能被下调的臆测也打压欧洲股市。意大利上月选举没有党派赢得绝对多数议席，该国目前未能组建政府。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.3%，报1,186.45点，盘中一度攀升1%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌1.2%，至2,649.28点。

欧元集团主席兼荷兰财长迪塞尔布洛姆称，塞浦路斯银行重组计划应被作为解决欧元区银行问题的模板，且其他欧元区国家可能也必须重组其银行业。

这令投资人担忧，银行业陷入困境的其他负债沉重的欧元区国家将可能被迫实施与塞浦路斯类似的惩罚性举措，塞浦路斯同意关闭该国第二大银行，对无保存款大幅征税，使大额储户蒙受重大损失。

尽管忧虑塞浦路斯，但许多投资人仍长期看涨欧洲股市，预计股市将在4月回落后反弹，受全球经济逐步复苏的前景带动。

意大中股市FTSE MIB指数.FTMIB大跌2.5%，交易商说，因市场臆测评级机构穆迪可能调降意大利评等，意大利银行Intesa (ISP.MI)及意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)分别大跌6.2%和5.8%。

英国富时100指数.FTSE收跌0.22%，报6,378.38点。德国DAX指数.GDAXI跌0.51%，报7,870.90点。法国股市CAC 40指数.FCHI跌1.12%,报3,727.98点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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