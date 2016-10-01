欧洲股市上扬 受助于德意志银行尾盘急升

路透伦敦9月30日 - 欧洲股市周五收涨，受助于德意志银行(DBKGn.DE)尾盘急升，之前有媒体报道称，该行接近与美国当局就抵押贷款支持证券(MBS)相关调查达成和解。

泛欧STOXX 600指数收涨0.1%，年内迄今仍下跌约6%。德银收盘急升6.4%，该股在欧洲市场收盘前反弹，盘初触及10欧元之下的纪录低位。

交易商称，法新社之前报道，该行接近以54亿美元与美国司法部就抵押贷款支持证券(MBS)相关调查达成和解，消息是推升该股股价的原因之一。这一和解金额远低于美国司法部要求的140亿美元。

德银拒绝就这则报道置评。尽管周五大涨，德银股价仍接近纪录低位，年内迄今累积下跌近50%。

稍早，美国投行摩根大通也估计，美国政府对德银的罚款将降至54亿美元。但摩根大通表示，德银目前没有足够的资金储备来支付超过40亿美元的罚款，如果罚金最终确定为54亿美元，那么该行需要增资。

摩根士丹利估计，德银的和解金额可能达到60亿美元，可能在11月美国大选前达成和解协议。

数位交易员表示，德银可能接近与美国政府达成和解协议的迹象令其松了口气。

德银大涨提振德股DAX指数收涨1%。

英国富时100指数.FTSE收跌0.29%，法股CAC-40指数.FCHI收高0.1%。(完)